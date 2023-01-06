Обмен Сбербанк RUB - Приват24 UAH

Данная операция производится в полуавтоматическом режиме и занимает от 5 минут до 30 минут после оплаты!

Карты для выплат могут взимать дополнительную комиссию в размере 0,5% от суммы платежа.



В случае ,если в счете отправителя указан один номер карты ,а фактически перевод с карты третьего лица,то такие заявки НЕ БУДУТ ОБРАБОТАНЫ ОПЕРАТОРОМ! ОБМЕННЫЙ ПУНКТ В ПРАВЕ УДЕРЖАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДО МОМЕНТА ВЫЯСНЕНИЯ СИТУАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КЛИЕНТОМ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ.



Требуется обязательная верификация счёта. Пройти верификацию можно по ссылке https://ob-men.com/userwallets/