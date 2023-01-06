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Обмен Сбербанк RUB - Приват24 UAH

Внимание!

Данная операция производится в полуавтоматическом режиме и занимает от 5 минут до 30 минут после оплаты!
Карты для выплат могут взимать дополнительную комиссию в размере 0,5% от суммы платежа.

В случае ,если в счете отправителя указан один номер карты ,а фактически перевод с карты третьего лица,то такие заявки НЕ БУДУТ ОБРАБОТАНЫ ОПЕРАТОРОМ! ОБМЕННЫЙ ПУНКТ В ПРАВЕ УДЕРЖАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДО МОМЕНТА ВЫЯСНЕНИЯ СИТУАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КЛИЕНТОМ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ВЕРИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ.

Требуется обязательная верификация счёта. Пройти верификацию можно по ссылке https://ob-men.com/userwallets/

Отдаете
Курс обмена: 1.9796 RUB = 1 UAH

min.: 5000 RUB max.: 27714.4 RUB

Сумма*:
min.: 5000 RUB

Введите номер своей банковской карты, с которой будет произведен платеж.

Получаете

min.: 2525.7628 UAH max.: 14000 UAH

Сумма*:
min.: 2525.7628 UAH

Введите номер карты получателя

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Введите ваше отчество как в паспорте

Введите ваш e-mail

Введите ваш номер телефона для связи

Обмен Сбербанк RUB - Приват24 UAH

Для обмена вам необходимо выполнить несколько шагов:

  1. Заполните все поля представленной формы. Нажмите кнопку «Обменять».
  2. Ознакомьтесь с условиями договора на оказание услуг обмена, если вы принимаете их, поставьте галочку в соответствующем поле и нажмите кнопку «Создать заявку».
  3. Оплатите заявку.  Для этого следует совершить перевод необходимой суммы, следуя инструкциям на нашем сайте.
  4. После выполнения указанных действий, система переместит Вас на страницу «Состояние заявки», где будет указан статус вашего перевода.

    5. !!!Если клиент оплатил заявку, но в силу обстоятельств желает отказаться от обмена, то возврат средств происходит за вычетом 5% от суммы оплаты + комиссия внутри сети платежной системы и разницы курса.

Отзывы
Елена,
06.01.2023, 12:59
Все отлично. Обмен за 14 минут.
Александр,
03.01.2023, 16:35
Всё как всегда на высшем уровне. Консультант был вежливым и вообще молодчина.
Мария,
02.01.2023, 15:47
Все прекрасно: и курс, и скорость обмена, и внимание консультанта!!!
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